Před čtyřmi lety prodal podnikatel Michal Wasserbauer poslední část konzultantského byznysu, který začal v roce 2011 od nuly budovat v Indonésii. S kapitálem kolem tři čtvrtě miliardy korun pak začal v téměř 300milionové ostrovní zemi v jihovýchodní Asii dál investovat. Je asi jediný Čech na světě, který si kupuje „tikety“ v indonéských start-upech, se společníky získal turistický ostrov Tailan poblíž Sumatry a připravuje společný projekt zemědělského hubu s Českou zemědělskou univerzitou.

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Co se dočtete dál

  • Co je základem byznysu Michala Wasserbauera v Indonésii.
  • Do jakých start-upů investoval.
  • Doporučil by českých retailovým investorům do akcií kupovat na burze v Jakartě?
  • Jaké vlastní investice Wasserbauer v Indonésii chystá.
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