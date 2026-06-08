OpenAI se chystá ke vstupu na burzu a je pod tlakem. Konkurenční Anthropic má po posledním kole financování větší tržní hodnotu a firma Sama Altmana proto hledá způsob, jak posílit svoji pozici. Deník The Financial Times získal informace o bezprostředním spuštění největší změny v historii služby ChatGPT, která má nyní 900 milionů aktivních uživatelů týdně. Ve stávající podobě ale firmě přináší miliardové ztráty. Většina uživatelů za přístup k ní neplatí.
Co se dočtete dál
- Jak se má změnit rozhraní ChatGPT a proč v něm dostane větší prostor Codex.
- Proč OpenAI přesouvá pozornost od spotřebitelských experimentů k firemním zákazníkům.
- Co ukazuje nový model účtování Github Copilotu o skutečné ceně AI agentů.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.