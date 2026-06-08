Změny ve třetím pilíři penzijního připojištění, které minulý týden představila ministryně financí Alena Schillerová, jsou největší za celou dobu existence tohoto produktu. Pokud by je ministerstvo prosadilo v plné šíři, stanou se hlavními poraženými penzijní společnosti. Na straně vítězů budou jednoznačně klienti, protože jeden z nejdražších produktů na trhu, který by bez příspěvků státu a zaměstnavatele absolutně nedával smysl, jej konečně dostane.

Pozměněný třetí pilíř navíc dokáže nalákat nové klienty z řad mladých i dětí. Může totiž plnit funkci, kvůli které penzijní připojištění vzniklo, tedy že si jeho prostřednictvím může člověk alespoň trochu naspořit na důchod, aniž by měl pocit, že střádá především penzijní společnosti, a nikoliv sobě. Potěší také, že se změny mají týkat nejen nových klientů, ale i těch stávajících.

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Co se dočtete dál

  • Jak se má změnit stávající penzijní připojištění?
  • Co nejvíc rozporuje Asociace penzijních společností?
  • Vrátí se poplatky?
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