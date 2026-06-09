Vyjednávání o podobě pravidel, podle nichž se bude od příštího roku informovat o odměňování v českých firmách, se po letech chýlí ke konci. Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka (ANO) sice částečně ustoupil byznysu, hlavní změnu, na kterou zaměstnavatelé tlačili, ale přijmout odmítl.
Pravidla evropské směrnice o takzvaném transparentním odměňování mají pomoci narovnat rozdíly v odměnách žen a mužů, ale také vymýtit přeplácení nových lidí. Mimo jiné tak vznikne právo zaměstnance ptát se na průměrnou mzdu na jeho pozici a dozvědět se ji už při pohovoru.
Nová pravidla budou součástí novely zákoníku práce, kterou v následujících týdnech projedná vláda a následně poslanci. Hotovo mělo být už do uplynulé neděle, podobně jako více než polovina členských států Evropské unie ale Česko oficiální termín propáslo.
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