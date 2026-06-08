Na nedávné valné hromadě akcionáři energetické skupiny ČEZ schválili, že takzvaný zákaznický segment by se v průběhu následujících měsíců měl vyčlenit do nové dceřiné společnosti, jejíž část bude určena k prodeji. Těsně před svým vznikem se tento nový ČEZ dále rozrůstá a pro případné investory by díky tomu mohl být zajímavější.

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Co se dočtete dál

  • Čím se zabývá firma, kterou ČEZ koupil.
  • Jakých tržeb a provozního zisku naposledy dostáhla.
  • Proč někteří nájemníci firmu žalují a jak jsou ve sporech úspěšní.
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