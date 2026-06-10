Umělá inteligence se dostala do života snad každého (alespoň v západním světě) – pomáhá nám psát e-maily, udělá nám rešerši z delšího textu, abychom ho nemuseli číst, mnohým nahradí roli doktora (což pochopitelně nemusí být nejlepší způsob, jak vyřešit své zdravotní problémy). Pro miliony lidí je AI společníkem, bez kterého si možná ani nedokážou představit život.
Zdá se nevyhnutelné, že AI nahradí mnoho prací v kancelářském sektoru. Nástroje umělé inteligence dokážou pracovat efektivněji, rychleji a jedna věc je jistá: zaměstnavatelé si vždy vyberou pracovní sílu, která stojí méně a podává vyšší výkon.
„Umělá inteligence plně zautomatizuje většinu administrativních a kancelářských úkolů, jako je práce právníků, účetních, projektových manažerů nebo marketérů, během příštích 12 až 18 měsíců,“ řekl začátkem roku v rozhovoru pro The Financial Times Mustafa Suleyman, CEO společnosti Microsoft AI.
Jak ale dopadnou spisovatelé nebo třeba novináři? Umělá inteligence dokáže napsat bezchybný text téměř o všem během několika sekund. Znamená to, že přichází postupný zánik i těchto profesí?
Co se dočtete dál
- Kdo bude provádět většinu kancelářských úkolů v příštích letech?
- Jaký dopad bude mít AI na právníky, účetní, projektové manažery a marketéry?
- Přežijí spisovatelé éru AI?
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