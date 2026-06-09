Největší dodavatel plynu v Česku innogy nepatřil v poslední době mezi ty, o kterých by se mluvilo v souvislosti s výstavbou nových elektráren. To se nyní zásadně mění. Při příležitosti prezentace výsledků za loňský rok skupina představila i ambiciózní investiční plán. Do roku 2035 chce v Česku proinvestovat sto miliard korun nejen do obnovitelných zdrojů.
„Výsledky za rok 2025 potvrzují stabilitu skupiny innogy a její připravenost výrazně investovat na českém energetickém trhu,“ prohlásil šéf skupiny Tomáš Varcop. V nejpokročilejším stadiu je záměr vybudovat flotilu biometanových stanic. Už loni na podzim skupina koupila za 150 milionů korun starší bioplynku v Písku, kterou aktuálně za dalších 150 milionů přestavuje na výrobnu biometanu, tedy bezemisního plynu se stejným složením jako zemní plyn, který se vyrábí z odpadů či zemědělských komodit.
Nejde však o jediný projekt tohoto typu. Celkem chce innogy do zeleného plynárenství vložit dvě miliardy korun. Zčásti má jít podobně jako v Písku o odkup starších bioplynových stanic a jejich přestavbu, zčásti o výstavbu úplně nových zdrojů. „Podobné projekty rozvíjíme i v dalších částech České republiky. Dva jsou v Ústeckém kraji, jeden z toho je na zelené louce, kdy stavíme novou moderní biometanovou stanici. Druhý je akviziční,“ popsal šéf společnosti innogy Energo Jiří Šimek.
Nákup další bioplynky završuje skupina aktuálně na Vysočině, v Pardubickém a v Plzeňském kraji. Innogy zároveň uspěla v soutěži ministerstva průmyslu a stala se takzvaným povinně vykupujícím. To znamená, že bude vykupovat biometan i od dalších výrobců.
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V pokročilé fázi a v rozporu se společenskou náladou v Česku zaměřenou aktuálně proti větrné energetice a vyvolanou zčásti dezinformační kampaní chystá innogy také výstavbu svého prvního větrného parku. Elektrárna o čtyřech větrnících má mít výkon 20,5 megawattu a stát 1,14 miliardy korun. Energetická skupina nicméně v projektu vlastní jen menšinový, 49procentní podíl. Kdo je druhým investorem, nechtělo vedení skupiny prozradit. „Pokud jde o našeho partnera, nepřál si být jmenován a já dodržím dohodu,“ řekl provozní ředitel innogy Blahoslav Němeček. Stejně tak neinformoval ani o tom, kde se park nachází.
Jak nicméně uvedl Ekonomický deník, jedná se o projekt společnosti Noho královéhradeckého developera Tomáše Vrbického v Anenské Studánce na Orlickoústecku. Že innogy ve společnosti Noho Anenská Studánka vlastní 49 procent, lze již také dohledat v rejstříku. Podle vyjádření vedení innogy chce skupina postavit v Česku i další větrníky.
Podobně nesdílní byli zástupci innogy také ohledně zvažované investice výrazně větších dimenzí, než je větrný park či výrobny biometanu. Skupina chce v Česku vybudovat velkou paroplynovou elektrárnu.
Stejně jako další investoři do paroplynových zdrojů, jako je ČEZ, UCED či EPH, čeká i innogy na schválení takzvaných kapacitních mechanismů ze strany Evropské komise. Jde o systém podpory pro záložní zdroje, které by najížděly jen v době nevhodných povětrnostních podmínek a nedostatečné produkce obnovitelných zdrojů. Jejich schválení se očekává každým dnem. Kde a kolik by měla elektrárna stát, však innogy nespecifikovala. „Máme nějaké představy, ale není to něco, co je připraveno ke zveřejnění,“ prohlásil Varcop.
V neposlední řade naskakuje innogy také do rozjetého trhu s velkokapacitními bateriemi. Ty podle Šimka plánuje spustit v druhé polovině roku v Berouně a Ostravě. S výkonem dva a čtyři megawatty a kapacitou čtyři megawatthodiny budou však obě úložiště patřit v Česku spíše mezi menší.
Provozní zisk před odečtením úroků, daní a odpisů EBITDA skupiny innogy v Česku dosáhl loni 5,7 miliardy korun oproti 3,8 miliardy v loňském roce. Tržby loni klesly meziročně zhruba o 17 procent na 44,1 miliardy korun.
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