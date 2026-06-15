Když veřejnost slyší pojem „advokátní mlčenlivost“, část lidí si možná představí ochranu právnické profese. Ve skutečnosti je to ale přesně naopak. Advokátní mlčenlivost nechrání advokáta. Chrání hlavně klienta – tedy každého člověka, který potřebuje právní pomoc.
Jako advokát se denně setkávám s lidmi v mimořádně složitých životních situacích. Řeší rodinné spory, trestní řízení, podnikatelské konflikty nebo problémy se státními úřady. Často přicházejí ve stresu, s obavami a nejistotou, zda jim vůbec někdo dokáže pomoci. V takové chvíli musí mít jistotu, že mohou mluvit otevřeně a bez strachu.
Co se dočtete dál
- Jak se může změnit rozsah a výjimky advokátní mlčenlivosti?
- Jaké nové pravomoci by mohl získat Finanční analytický úřad?
- Jak by posílení dozoru ovlivnilo důvěru klientů a kvalitu právní obrany?
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.