Když veřejnost slyší pojem „advokátní mlčenlivost“, část lidí si možná představí ochranu právnické profese. Ve skutečnosti je to ale přesně naopak. Advokátní mlčenlivost nechrání advokáta. Chrání hlavně klienta – tedy každého člověka, který potřebuje právní pomoc.

Jako advokát se denně setkávám s lidmi v mimořádně složitých životních situacích. Řeší rodinné spory, trestní řízení, podnikatelské konflikty nebo problémy se státními úřady. Často přicházejí ve stresu, s obavami a nejistotou, zda jim vůbec někdo dokáže pomoci. V takové chvíli musí mít jistotu, že mohou mluvit otevřeně a bez strachu.

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Co se dočtete dál

  • Jak se může změnit rozsah a výjimky advokátní mlčenlivosti?
  • Jaké nové pravomoci by mohl získat Finanční analytický úřad?
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