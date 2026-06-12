Domlouvat si s Ivanem Bednárikem (za SPD) rozhovor na největším českém železničním veletrhu v Ostravě není úplně bez problémů. Než dojde na domluvené místo, nabere zpoždění, pořád ho někdo zastavuje a chce si povídat. Na první pohled je vidět, že je někdejší šéf Českých drah v železniční branži pořád doma. A poslední týden to jenom potvrdil: dal dohromady evropskou iniciativu, která má zjednodušit podmínky pro nákladní dopravu na kolejích. A tím ulevit náporu na dálnicích, které jsou často přetížené kamiony.
I když iniciativa nejde do úplného detailu, její cíle jsou jasné: snížit byrokratickou zátěž kolem železnice, začít skutečně stírat hranice a národní omezení, podpořit infrastrukturu. Pro Česko je taková celoevropská aktivita netypická. V rozhovoru ministr vysvětluje, jak se dojednává její podpora a co musel komu slíbit na oplátku.
Co se dočtete dál
- Co komu Bednárik za podporu slíbil.
- Proč se zatím nepřidaly některé vysloveně železniční státy.
- Co iniciativa čeká od Evropské komise.
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