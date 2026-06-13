V tuzemské kamionové dopravě došlo k obchodu odhadem za víc než 100 milionů korun, který ilustruje současný hlavní trend v logistice: nutnost diverzifikovat oborová rizika a dosáhnout úspor z rozsahu dřív, než středně velké hráče rozmačkají rostoucí náklady.

V tomto případě firma, která se specializuje na převážení sypkého materiálu zejména pro zemědělce, kupuje dopravce, který jezdí převážně pro automotive odvětví a jehož klíčový zákazník je Škoda Auto.

Zbývá vám ještě 90 % článku
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Chcete vědět, co se děje v české a světové ekonomice? Co si o aktuálních trendech myslí lidé z byznysu, majitelé firem a jejich šéfové? Každý týden v pátek vám naši top autoři přinášejí výběr toho nejlepšího a pohled z byznysové strany. Odebírejte Byznys newsletter.