V tuzemské kamionové dopravě došlo k obchodu odhadem za víc než 100 milionů korun, který ilustruje současný hlavní trend v logistice: nutnost diverzifikovat oborová rizika a dosáhnout úspor z rozsahu dřív, než středně velké hráče rozmačkají rostoucí náklady.
V tomto případě firma, která se specializuje na převážení sypkého materiálu zejména pro zemědělce, kupuje dopravce, který jezdí převážně pro automotive odvětví a jehož klíčový zákazník je Škoda Auto.
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