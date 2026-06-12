Zprávy o tom, že je výrobce letadel Aero Vodochody na prodej, se kolem firmy vyrábějící podzvukový cvičný letoun L-39 Skyfox objevují už téměř rok. Přispívá k nim nejistota kolem většinového vlastníka i nejistota ohledně budoucích zakázek na letoun, který je vlajkovou lodí výrobce.

Aero Vodochody od roku 2021 většinově vlastní skupina maďarských investorů spojených s dlouholetým maďarským premiérem Viktorem Orbánem. Maďarská armáda také zajistila důležitou objednávku na 12 cvičných podzvukových letounů L-39 Skyfox.

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Co se dočtete dál

  • Jakou nabídku dal Omnipol v Maďarsku.
  • Z koho má podle investigativního portálu VSquare Omnipol obavy.
  • Jak si aktuálně vede Aero Vodochody.
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