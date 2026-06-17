Ukrajinská protivzdušná obrana zkouší různé způsoby, jak sestřelovat drony a rakety pustošící ukrajinská města. Zatímco na balistické rakety a řízené střely potřebuje sofistikované a drahé systémy, jako je americký Patriot nebo italsko-francouzský SAMP/T, do nichž chybí střely, sestřelování dronů je jednodušší.
I proto se rýsuje první projekt, který by Kyjevu mohla v tomto ohledu nabídnout česká vláda Andreje Babiše (ANO). Ta je jinak vůči pomoci napadené zemi opatrná a jen silou politické vůle zahraničních partnerů udržuje při životě muniční iniciativu.
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