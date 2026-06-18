Navenek to byla relativně očekávatelná zpráva. Mezinárodní expertní skupina potvrdila možnost obnovy pražského vyšehradského mostu s dlouhodobou životností, ohlásil minulý týden Národní památkový ústav (NPÚ).
„Při odpovídajícím rozsahu zásahu – zahrnujícím opravu, výměnu či zesílení jednotlivých prvků – lze dosáhnout životnosti minimálně 100 let,“ uvedl ústav. Nebylo by to až tak odlišné od toho, co už dříve zjistili zahraniční odborníci na ocelové mosty, jejichž posudek dodalo několik osobností a podnikatelů, kteří se proti bourání mostu z roku 1901 postavili.
Jenže to, co následovalo po zveřejnění NPÚ, překvapilo svou výbušností.
Hned poté expertní skupinu na protest opustil Pavel Ryjáček z Fakulty stavební ČVUT, dlouhodobý zastánce zbourání historického mostu. V rozhovoru na serveru Zdopravy.cz to vysvětlil nesouhlasem s tím, jak probíhalo rozhodování a zveřejnění závěrů.
„Pokud veřejnost získá dojem, že skupina jednomyslně podpořila určité řešení a pouze jeden člen byl proti, jde o zásadně odlišný obraz reality, než jaký skutečně panoval během jednání,“ sdělil Ryjáček.
Rozbuška měla podobu hokejového skóre: 8:1, které NPÚ zveřejnil. Osm odborníků bylo pro zachování mostu, mezi nimi zahraniční mostaři, památkáři, odborníci na kulturní dědictví (most je totiž důležitý i pro zachování pražského panoramatu mezi památkami UNESCO). A jeden se postavil proti, což jak se ukázalo později, byl zřejmě právě Ryjáček.
A na jeho výroky reagoval NPÚ – zveřejnil detailnější závěry expertní skupiny. „Zaznamenáváme i osobní útoky na některé členy pracovní skupiny pro obnovu vyšehradského mostu, které překračují hranice věcné kritiky a blíží se vyhrožování,“ uvedl památkový ústav na sociální síti.
Tóthova první velká čistka na Správě železnic. Skončil druhý muž firmy i lidé „se škraloupy“
To je ale jen fasáda. HN hovořily s několika stěžejními aktéry vzniklého sporu a obrázek, který popisují, je daleko dramatičtější.
Rozhádaní aktéři
Most spravuje státní Správa železnic. Lidé z jejího vedení teď považují výstupy z expertní komise za zradu a mimo záznam mluví o tom, že teď se bude domlouvat kompromis o opravě nebo zbourání mostu daleko hůř. Po posledních změnách letos na jaře sice několik fundamentálních zastánců bourání z vedení Správy železnic odešlo, ale další zůstávají. Teď navíc zesílil tlak od externích plánovacích firem.
„Po posledních krocích NPÚ cítím zklamání. Měli jsme jasně nastavenou dohodu o koordinovaném postupu s cílem najít kompromisní řešení. Tu jsme po celou dobu dodržovali a nadále dodržujeme,“ uvedl na sociální síti šéf Správy železnic Tomáš Tóth.
Ovšem – jaký kompromis? Zatím poslední stanovisko oznámil v září 2025 tehdejší ministr dopravy Martin Kupka (ODS).
Stávající konstrukce mostu se má jen snést opodál a tam citlivě zrekonstruovat. Díly, které půjde zachránit, zůstanou zachované, horší část se nahradí replikami. A vlaky budou mezitím jezdit po mostním provizoriu, které se má stavět v letech 2027 až 2028. Samotná oprava mostu má proběhnout v letech 2029 až 2032.
Už to byl do jisté míry kompromis, odpůrci bourání počítali pouze s opravou mostu bez jeho snesení – a měli to podložené stanoviskem zahraničních expertů na podobné mostní konstrukce.
Jenže – platí tenhle plán ještě vůbec? Martin Kupka už ministerstvo dopravy opustil a už řeší spíš celostátní politiku coby šéf ODS. „Pro nás je klíčové, aby bylo zajištěno kvalitní kapacitní železniční spojení obou břehů Vltavy, které bude odpovídat potřebám objednatelů i dopravců,“ popsal současnou pozici ministerstva dopravy jeho mluvčí Filip Medelský. Zodpovědnost za konkrétní řešení má podle něj Správa železnic.
Třetí kolej
Slovíčka jsou důležitá: „kvalitní“ a „kapacitní“ může znamenat opět tlak na bourání stávajícího mostu s argumentem, že bude potřeba postavit třetí kolej, teď jsou tam dvě. Třetí se může podle návrhů odpůrců bourání přistavět na severní stranu mostu, kde by tolik nezasáhla do panoramatu centra Prahy – tedy pokud bude kolej potřeba.
Nutnost třetí koleje je totiž diskutabilní. Horují pro ni nákladní dopravci, ti ale na téhle trase beztak narážejí na hlukové limity, a navíc tu pro ně je tímhle směrem i druhý dvoukolejný most v Braníku. Třetí kolej je často ve studiích podmiňována stavbou 25kilometrového tunelu do Berouna, ale jeho příprava teď uvázla na mrtvém bodě. Odhadovaná cena se blíží už k hranici 90 miliard, přitom Česko bude mít v příštích letech problém najít peníze na daleko potřebnější a efektivnější stavby.
Je tedy třetí kolej potřeba pro stávající provoz, tedy rychlíky do Plzně a osobní vlaky? Dokumenty pražského Institutu plánování a rozvoje tvrdí, že potřeba bude, protože osobní doprava má ještě zesílit. Na druhé straně – stejný institut plánuje v téže oblasti i třetí železniční propojení obou břehů Vltavy, tentokrát podzemním tunelem, stavěným po roce 2035.
Navíc – ještě před pár lety byl provoz na historickém mostě o dost hustší, každou hodinu po něm jezdilo až šest vlaků RegioJetu. Ten tudy posílal prázdné soupravy dálkových vlaků do svého zázemí na Smíchově, kde se vagony uklízely a doplňovaly. Ze Smíchova se však RegioJet musel na konci roku 2023 vystěhovat, teď má zázemí v Malešicích.
Současný ministr dopravy Ivan Bednárik (za SPD) i nový šéf Správy železnic Tomáš Tóth ale vzešli od nákladních dopravců, oba byli šéfy ČD Cargo. V zákulisí se už tušilo, že pod novou vládou kompromis o opravě mostu platit nemusí. A že bourání je opět pravděpodobnější.
Mohlo být tedy zveřejnění podrobností z expertní skupiny tak trochu zoufalým pokusem tenhle kurz zvrátit?
„To ne. Památkáře naštvalo naopak chování pana Ryjáčka na té komisi, proto se asi rozhodli zveřejnit podrobnosti,“ popsal HN zdroj z řad odpůrců bourání. „Ta komise dala jasné stanovisko, které by mělo být závazné. A ukázala, jak moc jsme tady v Česku ve vleku betonářů, vyspělý svět je daleko citlivější,“ dodal.
Každopádně se tímhle spor o vyšehradský most vrací v podstatě na začátek. Rukavice jsou dole a hraje se tvrdě. Zbourání památkově chráněného mostu si přejí hlavně firmy, které už chystaly bourání a stavbu nového, proti pořád stojí poměrně silná občanská sdružení s řadou osobností.
Čas tak bude utíkat dál – a dvojnásob to platí v případě mostu, jehož údržbu Správa železnic poslední desítky let zřetelně nepřeháněla. Posledního antikorozního nátěru se dočkal v roce 1957, poslední větší opravy v roce 1987.
Zboření mostu z roku 1901 se teď prostě znovu jeví jako ta pravděpodobnější varianta.
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