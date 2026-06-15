Za posledních 107 dní už americký prezident Donald Trump vyhlásil vítězství nad Íránem osmkrát. Z původních čtyř až pěti týdnů nenáročné války se nakonec stalo 15 týdnů bez jednoznačného výsledku. Nejnovější Trumpem oznámená dohoda s Íránem je sice jen dalším příměřím na 60 dnů, přesto měla pozitivní efekt na ropné trhy i akcie.

Barel ropy (159 litrů) s dodáním za tři měsíce spadl o pět procent a obchodoval se kolem 83 dolarů. Rychlý návrat k ceně kolem 60 dolarů ze začátku roku není podle HN oslovených analytiků reálný. Pokles velkoobchodních cen nafty v Rotterdamu o desetinu ale naznačuje, že řidiči o něco nižší ceny na pumpách brzy uvidí. Podle analytika XTB Jiřího Tylečka mohou ceny pohonných hmot na stojanech klesnout o 1,50 až dvě koruny za litr.

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