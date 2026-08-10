Slogan „drill, baby, drill“, vyzývající americké těžaře ropy a plynu k otevírání nových vrtů, opakoval prezident Donald Trump během volební kampaně mnohokrát. Vyšší produkce ropy a plynu měla v jeho očích přispět k nižším cenám energií a benzinu. Těžaři ale Trumpovy výzvy nevyslyšeli. Ceny pohonných hmot kvůli konfliktu s Íránem rostou a Trump začíná být před listopadovými volbami do Kongresu nervózní.
Současná situace dovedla prezidenta ke kritice největších ropných koncernů. Exxon a Chevron měly díky vyšším cenám ropy a benzinu od dubna do června rekordní čtvrtletní zisky: ExxonMobil měl čistý zisk 14,5 miliardy dolarů a Chevron 12,1 miliardy dolarů.
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