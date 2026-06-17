V roce 2009, když se Viktor Orbán chystal převzít moc, odvážně nastínil svým stoupencům strategii: k získání a udržení kontroly použijeme tři nezbytné prvky – peníze, ideologii a hlasy. Tato logika zůstala základním kamenem po celou dobu jeho šestnáctiletého vládnutí nad Maďarskem.
Orbánova hospodářská politika výslovně upřednostňovala úzkou skupinu privilegovaných a podporovala chování zaměřené na získávání rent, místo aby řešila skutečné rozvojové potřeby země. Daňový systém a systém sociálního zabezpečení byly přebudovány tak, aby z nich měli prospěch především dlouholetí stoupenci strany. Orbán pod záminkou „neliberalismu“ přetvořil stoletý systém a začal se soustředit na koncentraci moci a ideologické angažmá státu. Tedy na politiku, která je v ostrém kontrastu s evropskou liberální demokracií.
Nového premíéra Pétera Magyara nyní čeká vskutku nelehký úkol. Jak plánuje změnit maďarský stát?
Co se dočtete dál
- Jakým způsobem Orbán přesměroval státní finance ve prospěch stoupenců Fidesz?
- Jak velký dopad měla korupce posledního desetiletí na maďarský HDP?
- Jaké konkrétní podmínky musí Maďarsko splnit pro uvolnění 16 miliard eur z fondů EU?
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