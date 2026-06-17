Mladé lidi láká dělat vědu, ale nevědí, kde začít a jaké mají možnosti. Ukázalo to v Česku unikátní setkání zapálených studentů středních i vysokých škol s vědci, které zorganizovala Nadace Neuron. Její kvíz, jenž má mladým lidem pomoci najít vědecký obor, kterému by se na základě svých zájmů mohli věnovat, vyplnilo během dvou měsíců přes dvacet tisíc studentů.

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Co se dočtete dál

  • Proč je důležité studenty a vědce propojovat.
  • Co si účastníci odnesli a jaké chyby dělají školy.
  • Jaké další akce chystá Neuron.
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