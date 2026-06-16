Pokud jde o zahraniční lídry a nedělní 80. narozeniny amerického prezidenta Donalda Trumpa, tak nejvíce času současný nájemník Bílého domu strávil se svým ruským protějškem Vladimirem Putinem. Ten mu během hodinového telefonátu kromě jiného prý blahopřál k narozeninám.
Na druhém místě byl telefon s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským, který trval podstatně kratší dobu – možná i proto, že ukrajinský lídr se s Trumpem měl šanci potkat v úterý dopoledne na schůzce nejsilnějších demokratických ekonomik sdružených ve skupině G7 ve francouzském Évianu. Bylo vidět a slyšet i od Trumpa, že Ukrajina má nyní navrch.
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