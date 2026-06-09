Nerealistické sliby rychlého vstupu Ukrajiny do EU jsou nebezpečné, varuje Ivanna Klympušová-Cincadzeová, bývalá ukrajinská vicepremiérka a nyní vlivná poslankyně opoziční strany Evropská solidarita exprezidenta Petra Porošenka. Na Ukrajině se přitom začalo mluvit o tom, že by k tomu mohlo dojít už v roce 2027.
Klympušová-Cincadzeová stojí v čele parlamentního výboru pro integraci do EU a právě v tomto tématu se nyní mezi Bruselem a Kyjevem posunuje a mění řada věcí. I díky změně vlády v Maďarsku. V rozhovoru s HN, který poskytla během návštěvy Prahy s poslanci několika evropských parlamentů sdružených ve skupině „United for Ukraine“, mluví také o stavu mírových jednání, o aktuálním sporu s Polskem ohledně banderovců nebo o tom, jak funguje parlament bez už neexistující prezidentské většiny a zda první poválečné volby budou svobodné a demokratické.
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- Jak vypadá situace s mírovými jednáními.
- Jak Ukrajinci brání své nacionalistické hrdiny z historie.
- Jak vidí Ukrajinci svoji cestu do EU.
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