Byl to takový pěkný bonus v rámci rekordního obchodu s ČSAD Praha. Před necelými třemi lety skupina Penta Marka Dospivy a Jaroslava Haščáka převzala realitní državy někdejšího autobusového přepravce a kromě strategických pozemků a budov na Florenci získala i řadu jiných nemovitostí v různých částech Prahy.

Jednou z nich byl i pozemek na pražském Smíchově u autobusového nádraží Na Knížecí. Ještě donedávna se na něm nacházelo parkoviště, ale dnes už místo připomíná začínající staveniště obehnané hrazením. Území o ploše necelých 3500 metrů čtverečních leží v těsném sousedství vstupu do metra Anděl, autobusového nádraží a také nové čtvrti Smíchov City. Lemuje ho přímo nová ulice pojmenovaná po malířce Toyen.

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Co se dočtete dál

  • O jak velký projekt jde.
  • Pro koho je určený.
  • Jak se k němu Penta dostala.
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