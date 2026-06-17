Hnutí ANO řeší krátce před startem horké části předvolební kampaně pro komunální volby aféru svého lídra v hlavním městě. Ten se zamotal do vysvětlování, jak přišel ke svým bytům, a ANO ho chce proto vyměnit. Jde o předsedu pražského ANO a tento týden nově i šéfa klubu pražských zastupitelů Ondřeje Prokopa. Andrej Babiš již avizoval, že bude chtít od svého dosavadního kandidáta na primátora vysvětlení. Podle informací HN už ANO za Prokopa hledá náhradu a ve hře je i větší vládní rošáda.
„Andrej Babiš to řeší, hledá se náhradník mimo schválenou kandidátku,“ uvedl zdroj z hnutí ANO. Andrej Babiš ani jeho první místopředseda Karel Havlíček na dotazy HN neodpověděli.
Pochybnosti kolem majetku Ondřeje Prokopa vyvolala informace Seznam Zpráv, že si jej policisté pozvali k vysvětlení, jestli je náhoda, že si koupil byt ve stejné novostavbě jako hlavní obviněný v kauze Motol Miloslav Ludvík. O Ludvíkově bytu si policie myslí, že šlo o úplatek od firmy, která stavěla bytový komplex, ve kterém se byt nachází, a zároveň dostávala zakázky od FN Motol, kterou Ludvík řídil. Prokop spojitost odmítl, na otázku, zda zná lidi zapletené do korupčního systému kolem Ludvíka a fakultní nemocnice, odmítl ale odpovídat také.
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Následně Seznam Zprávy zveřejnily, že Prokop nepřiznal ve svém majetkovém přiznání další tři družstevní byty, které vlastní. Informace doplnil až poté, co se jej novináři ptali na jeden z nich.
Ondřej Prokop (1986)
- Komunální politik hnutí ANO, spjatý zejména s Prahou 11.
- Vystudoval Vysokou školu finanční a správní.
- Od roku 2015 zastupitel hlavního města Prahy, nastoupil z pozice náhradníka.
- Od roku 2022 předseda pražské stranické buňky.
- Tento týden vystřídal Patrika Nachera v čele pražského zastupitelského klubu.
- Podniká v oblasti informačních technologií a online marketingu.
Ve sněmovně se pak spekuluje, že by Prokopa mohl nahradit současný ministr zdravotnictví Adam Vojtěch, HN to potvrdily dva zdroje blízké ANO. Informaci uvedly i Seznam Zprávy.
Vojtěch patří k osobnostem, které by mohlo skousnout i pražské voličstvo. To je spíše liberální a ANO u něj dlouhodobě nezískává dobré hodnocení. Zároveň lépe než Prokop sedí do Babišova plánu, jak v Praze uspět. Předseda hnutí ANO a premiér již začátkem roku Pražanům sliboval, že hlavním tématem hnutí pro nadcházející komunální volby bude lékařská péče a nemocnice v hlavním městě.
Výměnu Vojtěcha za Prokopa doprovází i další kuloární informace. A to, že Adama Vojtěcha má v čele resortu zdravotnictví nahradit současný ministr pro sport Boris Šťastný. Ten HN řekl, že s ním o žádné vládní rošádě nikdo nemluvil. „Nemám kompetence tyto věci řešit, a nemám k tomu tudíž ani komentář,“ uvedl jen. Reakci Adama Vojtěcha HN zjišťují.
Ministerstvo sportu by ale nezaniklo. Místo Šťastného by se ho ujal současný místopředseda sněmovny Patrik Nacher. Výrazný pražský politik totiž v letošních komunálních volbách již na pražskou radnici nekandiduje.
Zaváhání Ondřeje Prokopa při vysvětlování jeho majetkových poměrů budí již několik dní obavy nejen v ANO, ale i u případných koaličních partnerů. Například Motoristé sobě by totiž rádi zopakovali svou strategii z loňských sněmovních voleb. Tehdy se rovnou postavili do role Babišova přirozeného koaličního partnera, v případě volebního úspěchu v komunálních volbách by tedy opět rádi stanuli po boku hnutí ANO, tentokrát ovšem v budově na Mariánském náměstí, kde sídlí vedení Prahy.
Se silnějším lídrem, než je v jejich očích Ondřej Prokop, vidí i větší šanci, že ANO v Praze uspěje. Sami nasadili mediálně známou tvář – byť spojenou spíš s Krkonošemi než s metropolí – spolumajitelku Luční a Labské boudy Kláru Sovovou.
Momentálně je ANO v Praze v opozici již druhé volební období, pravidelně tu totiž vítězí strany současné parlamentní opozice. Významně uspět se Babišovu hnutí podařilo jen v roce 2014, kdy kandidátku vedla někdejší šéfka české pobočky protikorupční organizace Transparency International Adriana Krnáčová.
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