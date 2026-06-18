Pozdě v noci v samém závěru pondělí, během něhož vláda oznámila podrobnosti zestátnění koncesionářských poplatků, odvysílala Česká televize na svém kanálu ČT Art filmovou adaptaci slavného Orwellova románu 1984. Jeho děj je notoricky znám každému maturantovi – hlavní hrdina, úředník v Ministerstvu pravdy totalitní Oceánie zabývající se falšováním minulosti, se vzepře autokratickému systému. Právě takového režimu jsme se zbavili po listopadu 1989.

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