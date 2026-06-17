Každý třetí Čech, který si chce vzít hypotéku, je ochoten zadlužit se tak moc, že na splátku vydá víc než 40 procent příjmů. Mezi nimi jsou samozřejmě i ti, které na cestě za vlastním domem či bytem nezastaví ani perspektiva, že bance měsíčně pošlou i víc než polovinu čisté výplaty. V minulosti se to přece vyplatilo, protože cena nemovitostí stoupala tak, že i s relativně malou vstupní investicí získali takoví odvážlivci výrazně víc, než kolik splatili. A k tomu samozřejmě bydleli ve svém.
Vyplatilo se to i bankám, protože nesplácených hypoték bylo a stále je mizivé množství. Zhoršení platební morálky nepřinesl ani úrokový šok, který vyvrcholil zhruba před čtyřmi lety. Tehdy se průměrný úrok z hypoték dostal k šesti procentům a tím, jak byli lidé nuceni refinancovat, se průběžně propisoval do rodinných rozpočtů. Vlna těchto refixací se přitom blíží ke svému vrcholu.
Co se dočtete dál
- Kdy vyvrcholí vlna refixací?
- Jaký vývoj na trhu nemovitostí lidé čekají?
- A co to způsobí?
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