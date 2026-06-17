Každý třetí Čech, který si chce vzít hypotéku, je ochoten zadlužit se tak moc, že na splátku vydá víc než 40 procent příjmů. Mezi nimi jsou samozřejmě i ti, které na cestě za vlastním domem či bytem nezastaví ani perspektiva, že bance měsíčně pošlou i víc než polovinu čisté výplaty. V minulosti se to přece vyplatilo, protože cena nemovitostí stoupala tak, že i s relativně malou vstupní investicí získali takoví odvážlivci výrazně víc, než kolik splatili. A k tomu samozřejmě bydleli ve svém.

Vyplatilo se to i bankám, protože nesplácených hypoték bylo a stále je mizivé množství. Zhoršení platební morálky nepřinesl ani úrokový šok, který vyvrcholil zhruba před čtyřmi lety. Tehdy se průměrný úrok z hypoték dostal k šesti procentům a tím, jak byli lidé nuceni refinancovat, se průběžně propisoval do rodinných rozpočtů. Vlna těchto refixací se přitom blíží ke svému vrcholu.

Zbývá vám ještě 60 % článku

Co se dočtete dál

  • Kdy vyvrcholí vlna refixací?
  • Jaký vývoj na trhu nemovitostí lidé čekají?
  • A co to způsobí?
Předplatné bez reklam první 2 měsíce za 80 Kč
  • Veškerý obsah HN.cz
  • Mobilní aplikace
  • Bez reklam
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Články v audioverzi + playlist
  • Možnost kdykoliv zrušit
za 80 Kč s mobilní aplikací
a bez reklam nebo za 40 Kč bez mobilní aplikace
a s reklamou
Máte již předplatné? Přihlásit se

Baví vás číst názory chytrých lidí? Odebírejte newsletter Týden v komentářích, kde najdete výběr toho nejlepšího. Pečlivě ho pro vás každý týden sestavuje Jan Kubita a kromě jiných píší Petr Honzejk, Julie Hrstková, Martin Ehl a Luděk Vainert.