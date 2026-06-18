Jsou důležitější kompetence jako třeba umět komunikovat v týmu a správně se rozhodovat, nebo tvrdé znalosti? O tom se nejen světoví odborníci na pedagogiku přou několik desítek let. Nyní se přiklání k názoru, že kompetence nemohou znalosti zcela vytlačit.
A přizpůsobuje se tomu i Česko. Ministr školství Robert Plaga (ANO) oznámil část změn, které provede v připravovaném rámcovém vzdělávacím programu – dříve osnovách –, podle nějž školy učí. V dokumentu se nově objeví doporučené učivo. To školám poskytne jasnější oporu při plánování výuky a zároveň pomůže zajistit, aby si všichni žáci bez ohledu na konkrétní školu osvojili srovnatelný základ znalostí.
O tom, co se v dokumentu povedlo, jaké má nedostatky a co se v něm má měnit, s HN hovořila Klára Šeďová z Masarykovy univerzity, kterou ministerstvo školství pověřilo jakýmsi „auditem“ stavu reformy.
Co se dočtete dál
- Který způsob vzdělávání je nyní mezi odborníky hodnocen jako nejlepší a proč.
- K jakým změnám došlo v přípravě školské reformy a které ji ještě čekají.
- Jak chce ministerstvo pohlídat, aby se ve školách nerezignovalo na znalosti.
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