Jsou důležitější kompetence jako třeba umět komunikovat v týmu a správně se rozhodovat, nebo tvrdé znalosti? O tom se nejen světoví odborníci na pedagogiku přou několik desítek let. Nyní se přiklání k názoru, že kompetence nemohou znalosti zcela vytlačit.

A přizpůsobuje se tomu i Česko. Ministr školství Robert Plaga (ANO) oznámil část změn, které provede v připravovaném rámcovém vzdělávacím programu – dříve osnovách –, podle nějž školy učí. V dokumentu se nově objeví doporučené učivo. To školám poskytne jasnější oporu při plánování výuky a zároveň pomůže zajistit, aby si všichni žáci bez ohledu na konkrétní školu osvojili srovnatelný základ znalostí. 

O tom, co se v dokumentu povedlo, jaké má nedostatky a co se v něm má měnit, s HN hovořila Klára Šeďová z Masarykovy univerzity, kterou ministerstvo školství pověřilo jakýmsi „auditem“ stavu reformy.

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Co se dočtete dál

  • Který způsob vzdělávání je nyní mezi odborníky hodnocen jako nejlepší a proč.
  • K jakým změnám došlo v přípravě školské reformy a které ji ještě čekají.
  • Jak chce ministerstvo pohlídat, aby se ve školách nerezignovalo na znalosti.
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