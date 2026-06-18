Zájemci o nové iPhony se musí připravit na větší výdaje. To je nová realita, před kterou varuje odstupující výkonný ředitel Applu Tim Cook. Jeho firma se výraznému zdražení svých produktů zatím bránila, ale ani výrobce elektroniky s nejvyššími maržemi na trhu nedokáže dlouhodobě odolávat paměťovému peklu.
Jednoznačné přiznání toho, že Apple chystá zdražování svých produktů, zveřejnil deník The Wall Street Journal.
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