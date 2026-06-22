Řecku, které v minulém desetiletí málem zkrachovalo a stále zůstává nejzadluženějším státem Evropské unie, se hospodářsky docela daří. Ve srovnání s ostatními ekonomikami s eurem určitě. Zatímco letos by měla eurozóna růst o necelé procento, tempo růstu Řecka má být podle odhadů více než dvojnásobné. Jeho vláda má proto důvod k optimismu a velice si zakládá na tom, že splácí své závazky vůči mezinárodním věřitelům mnohem rychleji, než jí stanoví dohodnutý splátkový kalendář. Nejen to. Evropská komise nedávno Řecko vyřadila ze seznamu zemí ohrožovaných makroekonomickou nerovnováhou.
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