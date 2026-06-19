Pro světový obchod je nynější 60denní příměří mezi USA a Íránem spojené hlavně s otevřením Hormuzské úžiny, kde konflikt už tři měsíce blokuje stovky lodí. Jsou mezi nimi i ty největší tankery, na nichž je podle různých odhadů kolem 90 milionů barelů ropy. Právě naděje, že se úžina, kudy proudí pětina světové produkce ropy a ropných produktů, po třech měsících reálně otevře, stojí za poklesem cen ropy.

Rychlý propad ceny za barel (159 litrů) z více než 90 dolarů, který už ovlivnil i ceny pohonných hmot na čerpacích stanicích, se ale v pátek zastavil. Pokles blíže k hranici 70 dolarů nepokračoval a ropa se ustálila lehce pod 80 dolary. Obě strany totiž odložily slavnostní podpis dohody ve švýcarském horském středisku Bürgenstock. Nedorazil americký viceprezident J. D. Vance ani hlavní íránský vyjednavač a předseda parlamentu Mohammad Báger Ghalíbáf.

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Co se dočtete dál

  • Jak je to reálně s otevřením Hormuzu pro tankery.
  • Kde může dohoda USA a Íránu narazit.
  • Musel Trump příměří s Íránem uzavřít.
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