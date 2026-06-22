Čeští politici už oficiálně přiznali, že Česká republika v roce 2026 nedosáhne kýžených dvou procent HDP na obranu, vláda Andreje Babiše má ale v plánu alespoň pokořit své rivaly a na konci letošního roku být v plnění závazků vůči NATO přinejmenším nad hranicí 1,85 procenta HDP, kam se dostal v posledním roce vlády kabinet Petra Fialy.
V rozhovoru pro HN to řekl vládní zmocněnec pro plnění závazků vůči NATO Jakub Landovský. Podle něj nejde o cílenou snahu vyhranit se vůči politické konkurenci, byť politika je podle jeho názoru soutěž. „Do plánů se spíš promítl realismus, tedy co se dá ještě letos stihnout,“ uvedl.
Dále připouští, že v souvislosti s bezpečností státu a jeho obranou bude potřeba sáhnout po půjčce, nebo líčí své vztahy s premiérem Babišem a ministrem obrany Jaromírem Zůnou (za SPD).
Co se dočtete dál
- Počítá se s tím, že si Česko na obranu půjčí.
- Jak se Česko může inspirovat Kanadou.
- Kdyby Andrej Babiš přišel a řekl: Jakube Landovský, chci, abyste byl ministr, co by udělal.
- Veškerý obsah HN.cz
- Mobilní aplikace
- Bez reklam
- Odemykejte obsah pro přátele
- Články v audioverzi + playlist
- Možnost kdykoliv zrušit
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.