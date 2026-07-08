Nevím, co je na tom k nepochopení, zdůrazňoval krátce před začátkem summitu NATO v Ankaře ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) často opakovanou tezi, že si vláda chce před spojenci obhajovat národní pozici v otázce výdajů na obranu sama. Ještě v tu chvíli byl přitom ochoten vyvolávat dojem, že Česko může už letos alianční závazek investovat do reálné obranyschopnosti dvě procenta HDP splnit, jenže to premiér Andrej Babiš (ANO) jen pár hodin nato naprosto jednoznačně vyvrátil.

Nejmocnější muž Česka to jasně řekl už dříve, takže to pro nikoho nemohlo být překvapením. Tedy kromě Macinky, který je současně místopředsedou vlády. Ten svůj optimismus podložil argumentem, jímž ukázal ekonomickou negramotnost takového kalibru, že by to jeho guru Václava Klause přimělo vyndat barevné pero a podtrhnout si ho pověstnou nesouhlasnou vlnovkou.

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  • Co by měl ministr zahraničí vědět o procentech?
  • Jaké chyby opakuje vláda po svých předchůdcích?
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