Česko od příštího roku opět usnadní přístup k informacím o tom, kdo kterou firmu vlastní nebo skrytě ovládá. Počítá s tím návrh novely zákona o evidenci skutečných majitelů, který v pondělí schválila vláda.

Registr byl přitom až do konce loňského roku zcela přístupný, než jej ministerstvo přikázalo uzamknout. A to poté, co některé firmy u Soudního dvora Evropské unie uspěly se stížností, že příliš zasahuje do soukromí jejich vlastníků.

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Co se dočtete dál

  • Jaké skupiny a proč dostanou přístup do evidence skutečných majitelů.
  • Jak se to bude moci obcházet a co s tím ministerstvo spravedlnosti bude dělat.
  • Z jakého důvodu se dříve otevřená evidence zcela uzamkla.
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