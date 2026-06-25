Kubánští komunisté a po nich i poslanci tamního parlamentu schválili v minulých dnech objemný balík ekonomických reforem. Změn je bezmála sto osmdesát a prosadit se mají v třiadvaceti oblastech. Je to nejrazantnější pokus o hospodářskou reformu od počátku tisíciletí a byl nanejvýš potřebný, protože kubánská ekonomika kolabuje. Úspěch ovšem zaručen není – zkušenost říká, že tamnímu režimu se ekonomické reformy nedaří. V potírání disentu je podstatně zběhlejší.
Co se má změnit tentokrát?
Co se dočtete dál
- Jak budou fungovat privátní banky a přístup jednotlivců k valutám?
- Jakým způsobem budou povolovány přímé zahraniční investice?
- Kdo bude mít nejvíce z reforem: malí podnikatelé, velcí investoři, nebo politicky napojení aktéři?
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