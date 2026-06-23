Mobilní telefony by měly být ve školách tabu. Návrh, který má jednoznačnou podporu premiéra Andreje Babiše, počítá s tím, že je od září příštího roku žáci nebudou smět používat při vyučování ani o přestávkách. Výjimkou mají být zdravotní důvody (například napojení na inzulinovou pumpu), speciální vzdělávací potřeby některých žáků nebo přímé využití ve výuce.
Podle studie ENESET (Expert Network on Economics and Sociology of Education and Training) zakazuje používání mobilních telefonů ve školách plošně aktuálně 13 zemí EU, ve třídách pak čtyři země a další tři zákaz chystají. Česko tak nebude ojedinělé. Navíc už nyní podle průzkumu ministerstva školství prostřednictvím školního řádu reguluje telefony 93 procent škol v Česku.
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