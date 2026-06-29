Před devíti lety založil bývalý technologický ředitel Airbusu Jean Botti vlastní start-up VoltAero. Spolu s dalšími lidmi, kteří odešli z Airbusu, vyvinul stroj, který svým designem budil pozornost na veletrzích. A demonstrátor Cassio S nalétal při 270 letech téměř 25 tisíc kilometrů.
Příběh VoltAero ale nemá šťastný konec. Firma od loňska bojovala s finančními problémy, a když jeden z klíčových investorů odmítl pokračovat, start-up fakticky zkrachoval, protože neměl peníze na certifikaci čtyřmístného elektrického stroje Cassio 330. V souboji o pozici francouzské jedničky tak momentálně vítězí jiná firma – Aura Aero, která zbytky VoltAero pohltila.
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