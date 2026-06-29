Před devíti lety založil bývalý technologický ředitel Airbusu Jean Botti vlastní start-up VoltAero. Spolu s dalšími lidmi, kteří odešli z Airbusu, vyvinul stroj, který svým designem budil pozornost na veletrzích. A demonstrátor Cassio S nalétal při 270 letech téměř 25 tisíc kilometrů.

Příběh VoltAero ale nemá šťastný konec. Firma od loňska bojovala s finančními problémy, a když jeden z klíčových investorů odmítl pokračovat, start-up fakticky zkrachoval, protože neměl peníze na certifikaci čtyřmístného elektrického stroje Cassio 330. V souboji o pozici francouzské jedničky tak momentálně vítězí jiná firma – Aura Aero, která zbytky VoltAero pohltila. 

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál

  • Proč zkrachoval francouzský start-up VoltAero a proč je to výhodné pro konkurenci.
  • V čem je zajímavé elektrické letadlo pro 19 lidí, které Aura Aero vyvíjí.
  • Jaké jsou vojenské plány společnosti Aura Aero.
Předplatné bez reklam první 2 měsíce za 80 Kč
  • Veškerý obsah HN.cz
  • Mobilní aplikace
  • Bez reklam
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Články v audioverzi + playlist
  • Možnost kdykoliv zrušit
za 80 Kč s mobilní aplikací
a bez reklam nebo za 40 Kč bez mobilní aplikace
a s reklamou
Máte již předplatné? Přihlásit se

Chcete vědět, co se děje v české a světové ekonomice? Co si o aktuálních trendech myslí lidé z byznysu, majitelé firem a jejich šéfové? Každý týden v pátek vám naši top autoři přinášejí výběr toho nejlepšího a pohled z byznysové strany. Odebírejte Byznys newsletter.