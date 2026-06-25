Někdy je radost sledovat, jak se teorie potvrzují. Jindy nelze potvrzování teorií sledovat jinak než s hlubokým smutkem. Nyní v Česku zažíváme druhý případ. Útokem na Ústavní soud česká vláda dokonale potvrdila politologickou teorii o principech, na kterých je založeno fungování populisticko-extremistických vlád. A co hůř – ukázala, že minimálně některé její části vysloveně ohrožují zachování svobodné společnosti založené mimo jiné na dělbě a kontrole moci.
Běžně se ve vědecké literatuře (například v knize Jana Wernera-Müllera Co je populismus?) uvádí, že populisté vždy usilují o omezení vlivu institucí, které jim brání v neomezeném rozletu. Především útočí na občanskou společnost, univerzity, nezávislý státní aparát, nezávislá média a nezávislé soudy. V Česku to máme po tomto týdnu kompletní.
Co se dočtete dál
- Jakými mechanismy vláda pomalu a nenápadně bourá ústavní systém Česka.
- Co je na útocích na různé segmenty společnosti a na zavedené normy nejhorší.
- Jak by mohl v současných reáliích vypadat skutečný ústavní puč.
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