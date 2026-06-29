Kolem široce rozkročené skupiny Direct je v poslední době rušno. Její šéf Pavel Řehák na konci března oznámil, že nasazuje umělou inteligenci ve velkém a kvůli tomu propustí 30 procent zaměstnanců. V té době také do světa vypustil i další várku dluhopisů, ještě před tím rozjel naplno otevírání poboček s prodejnami nových i zánovních aut. Skupina zahrnující Direct pojišťovnu, Direct auto nebo fintech Fidoo se netají velkými ambicemi. Z loňského obratu 11 miliard korun chce vyrůst na více než 50 miliard v roce 2030. K tomu kromě AI měla pomoci i expanze za české hranice, především do Polska a Rakouska. K jižním sousedům byla cesta nalajnovaná: Direct loni v květnu oznámil, že koupí rakouskou banku A1 Bank. Chyběla už jen zdánlivá formalita, tedy schválení regulátory. Nakonec je ale všechno jinak.
Akvizice byla pod dozorem finanční nohy skupiny. Tu tvoří především společnost Fidoo, která pro klienty řeší správu firemních výdajů, směnu měn a od půlky června nově nabízí na své platformě multibanking (tedy propojení účtů z více bank do jedné platformy pod jedním přihlášením). Samotné Fidoo prošlo v posledním roce hned několika klíčovými změnami na manažerských postech, od února fintech vede bankéř Martin Vakoč se zkušenostmi z Raiffeisenbank nebo Sberbank. A zvrat přišel i v koupi A1 Bank.
Vakoč v rozhovoru pro HN potvrzuje, že Direct z koupě banky nakonec sám vycouval. Manažer zároveň vysvětluje, jaké to bude mít pro firmu i celou skupinu dopady a jak se změní její strategické i teritoriální ambice.
Proč nedopadla transakce A1 Bank?
Co se dočtete dál
- Proč transakce nevyšla.
- Banku Direct chce – jak na to půjde.
- Co jsou další plány skupiny Direct.
- Jak to ovlivní dluhopisy a ambice skupiny.
- Jak nahlíží Direct na vlastní retail banku.
- Jaké jsou plány Fidoo.
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