Povinný druhý cizí jazyk, angličtina od první třídy, pravěk, planimetrie, elektromagnetická indukce, členovci, větný rozbor, oxidačně-redukční rovnice… Všechno může být užitečné, dokonce i láčkovci a lumírovci. Všechno se ovšem do školy nevejde.

Kdykoliv se má ve škole něco omezit, ozvou se lidé, kteří vysvětlují, jak je právě tahle věc důležitá a užitečná. A mají i pravdu. Umět něco je totiž vždycky lepší než to neumět, ať už jde o němčinu, chemii nebo dějiny Říma. Školní čas je ale jako batoh na dlouhou výpravu. Má omezenou kapacitu. Každá věc, kterou do něj vložíme, může být užitečná, ale nemůžeme do něj dát všechno. Starý vařič může být spolehlivý a mockrát nám už dobře posloužil. Když však zabere místo lékárničce, vodě, navigaci nebo teplému oblečení, musíme se rozhodnout, co je pro danou cestu důležitější. Nestačí říct, že vařič se může hodit. Musíme porovnávat přínosy, náklady a zejména rizika toho, když v batohu bude něco chybět. Tak by měly znít otázky ve sporu o povinný druhý cizí jazyk. Ale většina diskutujících jen chce, aby v batohu bylo to, co tam mají sami.

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál

  • Jaké jsou reálné výsledky žáků v druhém cizím jazyce?
  • Jak umělá inteligence mění praktickou užitečnost znalosti cizích jazyků?
  • Jaké konkrétní praktické dovednosti ve škole chybějí?
Předplatné bez reklam první 2 měsíce za 80 Kč
  • Veškerý obsah HN.cz
  • Mobilní aplikace
  • Bez reklam
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Články v audioverzi + playlist
  • Možnost kdykoliv zrušit
za 80 Kč s mobilní aplikací
a bez reklam nebo za 40 Kč bez mobilní aplikace
a s reklamou
Máte již předplatné? Přihlásit se

Baví vás číst názory chytrých lidí? Odebírejte newsletter Týden v komentářích, kde najdete výběr toho nejlepšího. Pečlivě ho pro vás každý týden sestavuje Jan Kubita a kromě jiných píší Petr Honzejk, Julie Hrstková, Martin Ehl a Luděk Vainert.