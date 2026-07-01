Povinný druhý cizí jazyk, angličtina od první třídy, pravěk, planimetrie, elektromagnetická indukce, členovci, větný rozbor, oxidačně-redukční rovnice… Všechno může být užitečné, dokonce i láčkovci a lumírovci. Všechno se ovšem do školy nevejde.
Kdykoliv se má ve škole něco omezit, ozvou se lidé, kteří vysvětlují, jak je právě tahle věc důležitá a užitečná. A mají i pravdu. Umět něco je totiž vždycky lepší než to neumět, ať už jde o němčinu, chemii nebo dějiny Říma. Školní čas je ale jako batoh na dlouhou výpravu. Má omezenou kapacitu. Každá věc, kterou do něj vložíme, může být užitečná, ale nemůžeme do něj dát všechno. Starý vařič může být spolehlivý a mockrát nám už dobře posloužil. Když však zabere místo lékárničce, vodě, navigaci nebo teplému oblečení, musíme se rozhodnout, co je pro danou cestu důležitější. Nestačí říct, že vařič se může hodit. Musíme porovnávat přínosy, náklady a zejména rizika toho, když v batohu bude něco chybět. Tak by měly znít otázky ve sporu o povinný druhý cizí jazyk. Ale většina diskutujících jen chce, aby v batohu bylo to, co tam mají sami.
Co se dočtete dál
- Jaké jsou reálné výsledky žáků v druhém cizím jazyce?
- Jak umělá inteligence mění praktickou užitečnost znalosti cizích jazyků?
- Jaké konkrétní praktické dovednosti ve škole chybějí?
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