Ještě než v červnu skončí školní rok, má ministr školství Robert Plaga (ANO) rozhodnout o tom, zda se děti budou učit angličtinu povinně od první třídy a jestli budou mít na základce povinný druhý cizí jazyk. Plaga si zadal „audit“ toho, v jakém stavu je reforma rámcových vzdělávacích programů neboli osnov. A podle informací HN to vypadá, že se schyluje ke změně.
Co se dočtete dál
- V jaké fázi jsou nyní práce na rámcových vzdělávacích programech.
- Jak Plaga pravděpodobně rozhodne.
- Co přinese „audit“ přípravy reformy.
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