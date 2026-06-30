Věta „Přijde krize“ je něco, co dělá ekonomům věštícím budoucnost dobrou službu. Za prvé vždycky nějaká krize přijde, takže není zase tak těžké stát se v této věci prorokem. Samozřejmě to nelze říkat dnes a denně, zas tak často – naštěstí – krize nechodí. Pokud se ale náhodou takový prorok trefí do relativně blízkého časového okna před začátkem průšvihu, má o slávu postaráno.
V praxi se ale reálná předpověď krizí vlastně příliš nedaří. Nejen proto, že se tzv. černé labutě objevují naprosto nečekaně a nekoncepčně, ale hlavně z toho důvodu, že žádná krize není naprosto stejná jako ta předchozí. A protože všichni obvykle vycházejí z toho, co se naučili naposledy, dokáže nová krize vždy velmi překvapit.
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