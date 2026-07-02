Ačkoliv jsou to teprve čtyři týdny, co realitní magnát Radovan Vítek oznámil, že prodal trofejní brownfield Bubny-Zátory v širším centru Prahy, závod o to, kdo zde nakonec postaví novou čtvrť pro 25 tisíc lidí, se již naplno rozjel. A účastní se ho prakticky kompletní byznysová a developerská špička v Česku.
Co se dočtete dál
- V jaké fázi jsou majetkové posuny v Bubnech.
- Kdo má zájem zde stavět.
- Jaká byznysová spojenectví se zde rýsují.
- Co v Bubnech může vyrůst.
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