Ačkoliv jsou to teprve čtyři týdny, co realitní magnát Radovan Vítek oznámil, že prodal trofejní brownfield Bubny-Zátory v širším centru Prahy, závod o to, kdo zde nakonec postaví novou čtvrť pro 25 tisíc lidí, se již naplno rozjel. A účastní se ho prakticky kompletní byznysová a developerská špička v Česku.

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Co se dočtete dál

  • V jaké fázi jsou majetkové posuny v Bubnech.
  • Kdo má zájem zde stavět.
  • Jaká byznysová spojenectví se zde rýsují.
  • Co v Bubnech může vyrůst.
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