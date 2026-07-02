Elektronická evidence tržeb znamená zbytečnou zátěž pro podnikatele i náklady pro stát. S tímto odůvodněním zrušil exministr financí za ODS Zbyněk Stanjura systém, který tehdy bývalá a nyní stávající ministryně financí Alena Schillerová z ANO kdysi zavedla a teď se jej chystá znovu zavést. Odhad, kolik vlastně někdejší evidence přinesla, se liší podle toho, kdo je zrovna na ministerstvu a zda tomuto nástroji fandí, či nikoliv. Pokud byl podle bývalého ministra přínos zanedbatelný a výdaje obrovské, potom současná ministryně vždy mluvila o mnoha miliardách v rozpočtu navíc.
První konkrétní číslo se ale dozvídáme díky Centru veřejných financí až nyní.
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