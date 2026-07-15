Elektronická evidence tržeb verze 2.0 se posunula k finálnímu schválení. Proti původní verzi má být jednodušší, uživatelsky příznivější a má padnout na všechny. Respektive, výjimku mají po splnění předem daných kritérií malí živnostníci. Podmínky výjimky jsou ovšem tak „drsné“, že i ti menší budou, jistě moc rádi, evidovat.

Spuštění ministerstvo financí plánuje na příští rok. Slibuje si od toho narovnání podnikatelského prostředí, zavření další díry šedé ekonomiky a přísun nemalé částky do rozpočtu. Zkrátka samá pozitiva. Alespoň podle reklamy, kterou ministryně financí Alena Schillerová z ANO neváhá šířit kdykoliv a kdekoliv.

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  • V jaké podobě bude fungovat EET2?
  • Čím se liší od předchozí verze?
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