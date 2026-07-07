Hlavy států a vlád dvaatřiceti členských států NATO a pozvaní hosté se do Ankary na summit sjedou na dva dny v úterý s jedním cílem: smířit se s menší rolí Spojených států v obraně Evropy, uklidnit politické spory mezi spojenci a ukázat, že evropský obranný průmysl i vojáci dokáží zaplnit mezery, které vzniknou po ohlašovaném stahování Američanů.

Nová realita, kterou někteří politici i analytici označují jako NATO 3.0, bude klást důraz na rychlost, s jakou Evropané budou nejen zvyšovat své obranné výdaje, ale také s jakou za tyto peníze bude evropský průmysl schopen vyvíjet a vyrábět dost zbraní, munice a dalšího vybavení. Pořád totiž panuje přesvědčení, že jen důvěryhodná síla v podobě dostatku zbraní a vůle je použít v budoucnu odstraší Rusko od pokusu alianci rozložit a opět ovládnout kus Evropy.

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Co se dočtete dál

  • Na čem se potřebují USA a Evropa domluvit.
  • Kde je hlavní problém evropského zbrojení.
  • Co je to NATO 3.0.
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