Souboje vojáků s operátory na dálku řízenými FPV drony na Ukrajině zachycují desítky videí. Ve chvíli, kdy většina ztrát živé síly na východní frontě Ukrajiny připadá na malé a smrtící drony, chtějí armády zvýšit šanci vojáků na přežití. Jeden ze způsobů obrany proti dronům létajícím rychlostí 100 kilometrů v hodině může být speciální broková munice s wolframovou náplní.
Náboje tvrdší než olovo, jež si díky wolframu uchovají ničivou energii na delší vzdálenost, zkouší několik výrobců munice. Patří k nim také italská munička Fiocchi, která je součástí české zbrojní skupiny CSG Michala Strnada. Fiocchi během několika měsíců vyvinula brokové náboje ráže 5,56 mm. Ty otestovaly speciální síly v Itálii a mají o ně zájem.
Co se dočtete dál
- Jak wolframová munice od Fiocchi funguje a kdo ji pro ni zkoušel.
- Jací výrobci munice zkouší antidronové náboje.
- Jaké plány má CSG s Fiocchi.
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