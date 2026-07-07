Souboje vojáků s operátory na dálku řízenými FPV drony na Ukrajině zachycují desítky videí. Ve chvíli, kdy většina ztrát živé síly na východní frontě Ukrajiny připadá na malé a smrtící drony, chtějí armády zvýšit šanci vojáků na přežití. Jeden ze způsobů obrany proti dronům létajícím rychlostí 100 kilometrů v hodině může být speciální broková munice s wolframovou náplní.

Náboje tvrdší než olovo, jež si díky wolframu uchovají ničivou energii na delší vzdálenost, zkouší několik výrobců munice. Patří k nim také italská munička Fiocchi, která je součástí české zbrojní skupiny CSG Michala Strnada. Fiocchi během několika měsíců vyvinula brokové náboje ráže 5,56 mm. Ty otestovaly speciální síly v Itálii a mají o ně zájem.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál

  • Jak wolframová munice od Fiocchi funguje a kdo ji pro ni zkoušel.
  • Jací výrobci munice zkouší antidronové náboje.
  • Jaké plány má CSG s Fiocchi.
Předplatné bez reklam první 2 měsíce za 80 Kč
  • Veškerý obsah HN.cz
  • Mobilní aplikace
  • Bez reklam
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Články v audioverzi + playlist
  • Možnost kdykoliv zrušit
za 80 Kč s mobilní aplikací
a bez reklam nebo za 40 Kč bez mobilní aplikace
a s reklamou
Máte již předplatné? Přihlásit se

Chcete vědět, co se děje v české a světové ekonomice? Co si o aktuálních trendech myslí lidé z byznysu, majitelé firem a jejich šéfové? Každý týden v pátek vám naši top autoři přinášejí výběr toho nejlepšího a pohled z byznysové strany. Odebírejte Byznys newsletter.