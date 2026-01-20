Jedna z prvních věcí, která návštěvníka továrny firmy Fiocchi Munizioni v severoitalském podhorském městě Lecco udeří do očí, je, kolik zde pracuje žen. Jsou ve výrobě nábojnic, u plniček, v balírně i v balistické zkušebně. „Poměr mužů a žen je zhruba 65 ku 35 procentům,“ říká během prohlídky provozu Leonardo Fiocchi, výrobní ředitel muniční továrny a příslušník páté generace zakladatelů firmy. Ta letos slaví 150. let od založení.
Italský podnik, který vyrábí malorážové střelivo nejen v domovském závodě, ale i v USA a Velké Británii a vyváží ho do celého světa, od loňska plně ovládá společnost Czechoslovak Group (CSG) miliardáře Michala Strnada. Česká firma by měla podle agentury Bloomberg tento týden v pátek oznámit vstup na burzu.
Co se dočtete dál
- Jak se cítí potomci zakladatele prodávající firmu.
- Jaké těžkosti provází dnes výrobu munice v Evropě.
- Jaké má firma plány do budoucna.
