Muži jsou z Marsu a ženy z Venuše je název knihy, v níž se autor snaží vysvětlit, že ženy a muži jsou různí. A zatímco muži mlčí a zaměřují se na výkon a úspěch, ženy si chtějí povídat a řeší vztahy. A když náhodou žena řekne, co myslí nějak, muž to velmi často pochopí jako útok. A naopak.

Kniha je skoro třicet pět let stará a na realitě se přes množství dalších podobných knih, příruček, a dokonce i úprav legislativy směrem k větší rovnosti pohlaví změnilo jen málo.

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