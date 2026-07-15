Případ čestného prezidenta strany Motoristé sobě Filipa Turka se dá číst prvoplánově. Jako příběh motoristy tak zarytého, až se stal motoristou politickým, aby v politice narazil poté, co narazil doslova. Konkrétně do nemocničního auta převážejícího krev. Druhé čtení Turkova příběhu je ale podstatnější. Vyjevuje se nám skrze něj, kým a čím je z velké části řízena nynější česká vládní politika. A není to zrovna uklidňující obrázek.

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Co se dočtete dál

  • Co dokazuje zoufalou mentální nedospělost Filipa Turka.
  • Jak jeho infantilita souvisí s působením celé strany Motoristé sobě.
  • Proč nelitovat Andreje Babiše, který s nimi „musí“ vládnout.
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