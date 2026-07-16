Útoky vlády na prezidenta Petra Pavla po summitu NATO oproti očekávání nepřestaly, naopak se zintenzivňují. Netýká se to přitom jen Motoristů, kteří si zvolili „extrémní kohabitaci“ jako základní motiv svého pětiprocentního živoření, naivně doufajíce, že s velikostí terče, na který střílejí, porostou sami. Do Petra Pavla se stále drsnějším způsobem pouští osobně i Andrej Babiš, který to dosud neměl ve zvyku.
Co je za touto změnou? Dovolím si spekulaci: Andrej Babiš se rozhodl za rok a půl ve volbách vyzvat Petra Pavla a napodruhé dobýt Pražský hrad. Tento závěr podporují čtyři indicie – mocenská, personální, osobnostní a trestněprávní.
Co se dočtete dál
- Co naznačuje Babišovo rozhodnutí kandidovat na Hrad proti Petru Pavlovi.
- Jakou taktiku nyní volí.
- Proč je pro Babiše prezidentská funkce tak důležitá.
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