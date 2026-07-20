Nebýt Číny, nebylo by to zase tak špatné. Tak se mohou utěšovat šéfové německých automobilek a předkládat akcionářům nejenom celkově neutěšené prodejní statistiky, ale i ty „očištěné“ od největšího světového trhu, z něhož ještě před pár lety tekly do Německa pěkné peníze. Celkové prodeje ale v Číně po loňském solidní růstu během letošního prvního pololetí spadly o více než pětinu, z toho segment se spalovacími motory ještě hlouběji.
Co se dočtete dál
- Jak vypadají prodejní čísla německých automobilek.
- Proč se propadá čínský automobilový trh.
- Jakou strategii němečtí výrobci zvolí.
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