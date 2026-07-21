Oliver Dlouhý miluje pivo. A nebojí se říct, že by ho dnešní mladá generace měla pít víc. „Sednout si na pivo a pokecat mi přijde jako sympatický způsob socializace, v němž jsem vyrostl. Trocha alkoholu vám pomůže zrelaxovat, a nebýt piva, kdoví jestli bych se vůbec seznámil a měl tři děti,“ říká zakladatel, šéf a spolumajitel prodejce letenek Kiwi.com.
Někdejší podnikatel roku za taková vyjádření schytal kritiku, že podporuje konzumaci alkoholu. „Že za to dostávám čoud? Mně to nevadí – v našem byznysu jsem prošel covidem a rozhodl se, že budu vždycky říkat, co si myslím,“ podotýká s tím, že nejde o nabádání k alkoholismu, spíš výzva k tomu se setkávat jinak než online nebo u energetických nápojů.
Co se dočtete dál
- Proč chtěl Oliver Dlouhý vařit pivo.
- Proč chce, aby mladí pili víc.
- Kdo stojí za podobou pivovarské restaurace.
- Jaké jsou plány s pivem Jindra.
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