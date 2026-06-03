Když vstoupíte do pražských kanceláří společnosti Kiwi.com, která je známá svou platformou pro vyhledávání a rezervaci letenek, určitě si všimnete houpací sítě a pingpongového stolu. Zároveň zaujme další věc. Vypadá to, že místnosti nemá kdo využívat. U pracovních stolů téměř nikdo nesedí a ani v kuchyňce u kávovaru není žádný znatelný ruch. V kombinaci se zprávami o propouštění v posledních letech to vyvolává otázky, zda ve firmě ještě někdo zůstal.

Šéf Kiwi Oliver Dlouhý nás ale vyvádí z omylu. Řada zaměstnanců jednoduše preferuje home office a on práci z domu podporuje. „Myslím, že v dnešní době není vůbec žádná přidaná hodnota v tom, rvát lidi na sílu do jednoho místa,“ vysvětluje během rozhovoru. Faktem však je, že dnes v Kiwi pracuje zhruba o polovinu lidí méně než na začátku roku 2024. „Úplně jsme změnili způsob, jakým fungujeme,“ říká Dlouhý.

Když se podíváme na vaše loňské výsledky, jeden ukazatel vyčnívá – pětinásobný nárůst provozního zisku na 15 milionů eur. Co za tím stojí?  

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Co se dočtete dál

  • Jaké jsou finanční výsledky Kiwi.
  • Jak se na chodu firmy podepsala AI.
  • Co za novinky Dlouhý s Kiwi chystá.
  • Jaké má nyní vztahy s aerolinkami.
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